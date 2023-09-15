"Это не фейк": Зеленский наградил орденом "За мужество" шахматиста Коваленко

Украинский гроссмейстер Игорь Коваленко, который некоторое время в соревнованиях представлял Латвию, получил орден "За мужество". Спортсмен на передовой защищает независимость Украины.

13 сентября 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский наградил несколько десятков воинов орденами и медалями. Среди защитников нашего государства свою награду получил шахматист Игорь Коваленко.

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О важном событии украинский гроссмейстер написал в своем Твиттере. Игорь опубликовал совместное фото с Президентом Украины Владимиром Зеленским и сообщил о награде.

Это не фейк. Это жизнь. Президент наградил меня орденом "За мужество" ІІІ степени,

– написал Коваленко.

Отметим, что Игорь Коваленко в начале полномасштабного российского вторжения в Украину приостановил свою шахматную деятельность. Начиная с лета 2022 года Коваленко в звании солдата защищает наше государство от нашествия извергов.

Гроссмейстер на защите Украины