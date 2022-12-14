Одной из тем, которую обсудили Зеленский и Бах, была возможность допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

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В Украине такая идея не поддерживается, даже если российские или белорусские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом.

"Принципы олимпийского движения точно не предусматривают попустительство государствам-террористам. Любые идеи, как вернуть российских представителей на международные соревнования, это идеи о том, как позволить виновным в терроре сказать своему обществу, что мир якобы прощает террор. Это спортивная индульгенция. Именно так это будет рассказываться российской пропагандой, если Международный олимпийский комитет промахнется и позволит тем, кто представляет войну и ничего больше, участвовать в спортивных событиях наравне с другими", – заявил Владимир Зеленский.

В МОК уже неоднократно озвучивали идею возвращения российских спортсменов к участию в международных соревнованиях. При этом пока говорят о том, чтобы те выступали под нейтральным флагом. Хотя уже идут разговоры о том, чтобы допустить россиян к участию в Олимпиаде-2024 в Париже, даже если Россия и дальше будет вести войну против Украины. Такую идею озвучил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Я не хочу разбираться, стоят ли за такими идеями о возвращении России какие-либо мотивы. Но никто не будет закрывать глаза на какие-либо попытки уменьшить международное давление на источник войны. Когда получаем такие сообщения, как сегодня из Херсона, где от очередного российского обстрела погиб ребенок, мальчик… Восемь лет ему было… Можно сказать только одно: белый или любой нейтральный флаг для российских спортсменов невозможен, все их флаги – в пятнах крови", – подытожил Зеленский.