В бою с оккупантами Донецкой области погиб боксер Владимир Торогой
Источник:ФБУ
Некоторые спортсмены изменили свою деятельность после 24 февраля, став в защиту Украины. К сожалению, не всем удастся вернуться к своей любимой деятельности после окончания войны
Вечная память героя
Боксер Владимир Торогой погиб в боях Донецкой области, защищая Украину от захватчиков. В конце июля черновицкий спортсмен отметил свое 28-летие.
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С большой скорбью сообщаем, что сегодня в войне с российскими захватчиками погиб боксер из Черновцов Владимир Торогой… Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования семье Владимира. Светлая память,
– говорится в сообщении ФБУ.
Боксер был командиром 20-й отдельной бригады специального назначения. Считается, что такие бригады относятся к формированию, которое готовится к проведению специальных операций.
Что известно о потерях Украины на фронте
- Украина теряет меньше военных на фронте по сравнению с данными, озвученными в июне. Ежедневно на фронте Украина теряет около 30-50 героев.
- Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он прокомментировал потери Украины на этот момент, сравнив их с ситуацией в июне, когда ежедневно погибало от 100 до 200 украинских воинов.
- Михаил Подоляк высказал предположение, что "цифры где-то уменьшились в 2,5 – 3 раза", если сравнивать с потерями, о которых говорили в начале лета.