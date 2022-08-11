В бою с оккупантами Донецкой области погиб боксер Владимир Торогой

Некоторые спортсмены изменили свою деятельность после 24 февраля, став в защиту Украины. К сожалению, не всем удастся вернуться к своей любимой деятельности после окончания войны

Вечная память героя

Боксер Владимир Торогой погиб в боях Донецкой области, защищая Украину от захватчиков. В конце июля черновицкий спортсмен отметил свое 28-летие.

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С большой скорбью сообщаем, что сегодня в войне с российскими захватчиками погиб боксер из Черновцов Владимир Торогой… Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования семье Владимира. Светлая память,

– говорится в сообщении ФБУ.

Боксер был командиром 20-й отдельной бригады специального назначения. Считается, что такие бригады относятся к формированию, которое готовится к проведению специальных операций.

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