С прицелом на еврокубки: Полесье положило глаз на хавбека Динамо

Амбициозный дебютант УПЛ житомирское Полесье продолжает поиски квалифицированных футболистов, которые могут усилить состав. По всей вероятности, зимой новобранцем "волков" может стать Владимир Шепелев.

Житомирское Полесье по итогам сезона рассчитывает завоевать один из комплектов наград и получить путевку в еврокубки. Для выполнения этой цели зимой будут приглашены квалифицированные исполнители.

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Топ-усиление дебютанта УПЛ

По информации источника, селекционная служба "волков" обратила внимание на полузащитника Динамо Владимира Шепелева. В трансфере 26-летнего футболиста заинтересован главный тренер Полесья Юрий Калитвинцев.

Ранее сообщалось об интересе житомирского клуба к хавбеку Днепра-1 Александру Пихаленку. Однако "спортклубовцы" не собираются усиливать прямых конкурентов. Поэтому альтернативой Пихаленку может стать Шепелев.

Контракт полузащитника со столичным клубом истекает летом 2024 года. В текущем сезоне Шепелев сыграл за "бело-синих" 9 поединков, но результативными действиями не отличался.

В общей сложности на счету Владимира 216 матчей в форме Динамо, в которых он забил 5 голов и отдал 19 ассистов. В активе Шепелева есть также опыт выступлений за сборную Украины. За главную команду страны хавбек сыграл шесть поединков.