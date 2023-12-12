Житомирське Полісся за підсумком сезону розраховує завоювати один з комплектів нагород та отримати путівку до єврокубків. Заради виконання цієї мети взимку будуть запрошені кваліфіковані виконавці.

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Топ-підсилення дебютанта УПЛ

За інформацією джерела, селекційна служба "вовків" звернула увагу на півзахисника Динамо Володимира Шепелєва. У трансфері 26-річного футболіста зацікавлений головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев.

Раніше повідомлялося про інтерес житомирського клубу до хавбека Дніпра-1 Олександра Піхальонка. Проте "спортклубівці" не збираються посилювати прямих конкурентів. Тож альтернативою Піхальонка може стати Шепелєв.

Контракт півзахисника зі столичним клубом завершується влітку 2024 року. В поточному сезоні Шепелєв зіграв за "біло-синіх" 9 поєдинків, але результативними діями не відзначався.

Загалом на рахунку Володимира 216 матчів у формі Динамо, у яких він забив 5 голів та віддав 19 асистів. В активі Шепелєва є також досвід виступів за збірну України. За головну команду країни хавбек зіграв 6 поєдинків.