Житомирское Полесье по итогам сезона рассчитывает завоевать один из комплектов наград и получить путевку в еврокубки. Для выполнения этой цели зимой будут приглашены квалифицированные исполнители.

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Топ-усиление дебютанта УПЛ

По информации источника, селекционная служба "волков" обратила внимание на полузащитника Динамо Владимира Шепелева. В трансфере 26-летнего футболиста заинтересован главный тренер Полесья Юрий Калитвинцев.

Ранее сообщалось об интересе житомирского клуба к хавбеку Днепра-1 Александру Пихаленку. Однако "спортклубовцы" не собираются усиливать прямых конкурентов. Поэтому альтернативой Пихаленку может стать Шепелев.

Контракт полузащитника со столичным клубом истекает летом 2024 года. В текущем сезоне Шепелев сыграл за "бело-синих" 9 поединков, но результативными действиями не отличался.

В общей сложности на счету Владимира 216 матчей в форме Динамо, в которых он забил 5 голов и отдал 19 ассистов. В активе Шепелева есть также опыт выступлений за сборную Украины. За главную команду страны хавбек сыграл шесть поединков.