Известный тренер раскритиковал клубы УПЛ, которые не отпускают игроков на Олимпиаду

Известный украинский тренер Владимир Шаран прокомментировал решение украинских клубов не отпускать игроков на Олимпиаду. Первый матч олимпийской сборной Украины пройдет 24 июля против сборной Ирака.

Владимир Шаран считает, что тренерский штаб олимпийской сборной как и он разочарованы тем, что они имеют. Украинский тренер удивлен составом команды на Олимпиаду и тем почему украинские клубы не отпустили своих игроков на турнир.

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Кто не поможет на Олимпиаде

Из 23 игроков, которые заработали путевку на Олимпиаду поедет всего 9. Шахтер и Динамо решило не отпускать своих лидеров на Олимпийские Игры. На турнир не поедут Судаков, Бондаренко, Нещерет, Владимир Бражко.

Почему Шахтер отпустил Сикана и Крыськива, а Судакова и Бондаренко – нет? Это уже вопрос не ко мне, каждый тренер думает за свою команду. Федерация на это повлиять не может, у клубов свои задачи, им нужно попадать в Лигу чемпионов. Переносить старт УПЛ тоже не будут, хотя, я думаю, что без Бондаренко и Судакова Шахтер в первом и втором турах победил бы. Не знаю, мне так кажется. Насколько я знаю, ребята очень хотели играть на Олимпийских играх,

– прокомментировал Шаран.

Напомним, что также из топ-чемпионатов украинской сборной на Олимпиаде не помогут Анатолий Трубин, Михаил Мудрик, Илья Забарный.

Сборная Украины на Олимпиаде-2024