Успех Вернидуба в Европе
Шериф 12 мая разгромил Милсами (6:0) в чемпионате Молдовы. Благодаря победе футболисты Юрия Вернидуба досрочно надели на собственные шеи золотые награды.
Стоит внимания Спортинг впервые за 19 лет стал чемпионом Португалии
Шериф с 89 очками единолично возглавляет таблицу. Ближайший конкурент – Петрокуб – уступает лидеру 13 пунктов.
Украинский наставник привел Шериф к своему 19 чемпионству в истории клуба. Такая статистика является рекордной для страны. В общем в музее команды теперь 38 кубков. Бывшему тренеру Зари удалось установить с молдавским клубом еще один феноменальный показатель. Шериф за сыгранные матчи в этом сезоне уже забил 104 мяча, что является рекордом в истории клуба. Абсолютным рекордсменом по этому показателю является Зимбру, отметившийся 112-ю голами в сезоне-1996/1997.
- Шериф в этом сезоне может добыть еще один трофей, если одержит победу в Кубке Молдовы. Уже 30 мая подопечные Вернидуба в финале сыграют против Сфинтул Георге.
- 55-летний специалист из Украины возглавляет Шериф с декабря 2020 года. Ранее работал главным тренером в Заре и белорусском Солигорске.