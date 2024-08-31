Владимир Пономаренко и Руслан Данилюк получили "серебро" и "боронзу" на Паралимпиаде-2024

В субботу, 31 августа, продолжаются финалы по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024 с участием украинцев. В соревнованиях по толканию ядра приняли участие Владимир Пономаренко и Роман Данилюк.

Два представителя Украины соревновались за медали в толкании ядра в классе F12. Сразу 8 участников боролись за паралимпийские медали в этом виде программы, пишет 24 Канал.

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Еще одна медаль в легкой атлетике

Напомним, что утром 30 августа первую медаль Украине в легкой атлетике принес Владислав Белый. Украинец завоевал "серебро" в метании копья, уступив лишь колумбийцу Лемосу. А также Наталья Кобзарь завоевала "серебро" в беге на 200 метров.

С первой Руслан Данилюк показал результат 15,17 метра, что стало вторым показателем в финале этого вида соревнований. Первое место занял представитель Узбекистана с результатом 15,88 метра.

Другой украинец, Владимир Пономаренко, в итоге толкнул ядро на расстояние 12,70 метра, разместившись на седьмой позиции. Первые две попытки ему не засчитали.

С другой попытки Данилюк показал уже 15,18 метра и занимал третью позицию, однако впоследствии Пономаренко толкнул ядро на 16,12 метра. заняв первую позицию.

При еще одной попытке Руслан Данилюк снова стал вторым, показав результат близкий к Владимиру Пономаренко – 16,11 метра.

Впоследствии их обогнал представитель Узбекистана, который занял первую позицию. Он показал результат 16,45 метра.

По итогам соревнований, Владимир Пономаренко стал серебряным призером, а Руслан Данилюк забрал "бронзу".

Отметим, что это первый двойной подиум Украины на Паралимпиаде-2024.