Экс-наставник киевского Динамо возглавит женскую сборную Украины по футболу

Комитет УАФ рекомендовал на должность главного тренера женской сборной Украины по футболу Владимира Пятенко. В этой должности украинский специалист заменит испанца Луиса Кортеса.

Из-за полномасштабной военной агрессии испанец Луис Кортес покинул пост главного тренера женской сборной Украины. Бывший наставник Барселоны возглавлял "сине-желтых" неполных 2 года.

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Преемник Кортеса

Под руководством Луиса Кортеса национальная женская команда Украины заняла третье место в группе отбора на ЧМ-2023, опередив Венгрию и Фарерские острова, но пропустив Шотландию и Испанию.

9 августа состоялся Исполком женского футбола УАФ, на котором решено было рекомендовать на должность нового главного тренера женской сборной Украины Владимира Пятенко.

Что известно о Владимире Пятенко