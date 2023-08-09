Экс-наставник киевского Динамо возглавит женскую сборную Украины по футболу
Источник:УАФ
Комитет УАФ рекомендовал на должность главного тренера женской сборной Украины по футболу Владимира Пятенко. В этой должности украинский специалист заменит испанца Луиса Кортеса.
Из-за полномасштабной военной агрессии испанец Луис Кортес покинул пост главного тренера женской сборной Украины. Бывший наставник Барселоны возглавлял "сине-желтых" неполных 2 года.
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Преемник Кортеса
Под руководством Луиса Кортеса национальная женская команда Украины заняла третье место в группе отбора на ЧМ-2023, опередив Венгрию и Фарерские острова, но пропустив Шотландию и Испанию.
9 августа состоялся Исполком женского футбола УАФ, на котором решено было рекомендовать на должность нового главного тренера женской сборной Украины Владимира Пятенко.
Что известно о Владимире Пятенко
- Воспитанник крымского футбола лучшие годы игровой карьеры провел в симферопольской Таврии, Шахтере, Металлисте и донецком Металлурге.
- В составе молодежной сборной Украины защитник сыграл 8 матчей и отличился 2 забитыми голами.
- Тренерскую карьеру начал в мужском футболе. Работал главным тренером донецкого Металлурга, армянского Бананца, белорусского клуба Крумкачи и киевской Оболони.
- Летом 2021 года Пятенко возглавил женскую команду киевского Динамо. После окончания прошлого сезона начал работать в харьковском Жилстрой-1.