Через повномасштабну військову агресію іспанець Луїс Кортес залишив посаду головного тренера жіночої збірної України. Колишній наставник Барселони очолював "синьо-жовтих" неповних 2 роки.

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Наступник Кортеса

Під керівництвом Луїса Кортеса національна жіноча команда України посіла третє місце у групі відбору на ЧС-2023, випередивши Угорщину та Фарерські острови, але пропустивши вперед Шотландію та Іспанію.

9 серпня відбувся Виконком жіночого футболу УАФ, на якому було вирішено рекомендувати на посаду нового головного тренера жіночої збірної України Володимира Пятенка.

Що відомо про Володимира Пятенка