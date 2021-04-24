Как отметил Владимир Кличко, однажды мама, которая видела в нем другие способности и сильные стороны, предложила ему стать врачом, и эта идея пришлась Владимиру по душе.

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"У меня были хорошие оценки, и меня пригласили на собеседование. Даже на ту специальность, которую я хотел – "ухо, горло, нос". Экзамены я сдал хорошо, мне пообещали место в следующем году, поскольку я был на год младше прочих абитуриентов. А ведь я хотел начать сразу. Милая дама в приемной комиссии сказала, что я могу пока пройти 12-месячный курс на медбрата, чтобы не терять времени", – написал Владимир в своей книге "Управление вызовами".

Но поскольку ему не хотелось разочаровывать отца, он решил стать военным врачом и пошел в медицинское училище:

Мне показалось, что я не расслышал: я мечтал стать врачом и был на пути к цели. Я совсем не мог представить себя медбратом. Откуда – и пошел прочь. Оглядываясь назад, думаю, что именно необходимость действовать быстро подтолкнула меня к правильному решению. Я не пошел в военное училище, как советовал отец, а записался в спортивную школу.

Действительно ли Владимир Кличко вернется в бокс?

Последний бой Кличко состоялся в 2017 году, когда украинец проиграл Энтони Джошуа. Летом 2017-го Владимир объявил о завершении карьеры.

Но до сих пор появляются слухи будто Кличко планирует вернуться в ринг. Сообщалось, что Владимир готов вернуться в ринг ради рекорда Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира.

Также сообщалось, что платформа DAZN подготовили контракт для Владимира. Сам боксер уклоняется от прямого ответа на вопрос о возобновлении карьеры.