Нас с братом воспитали так, чтобы мы поддерживали друг друга

Отвечая на вопрос, почему не было поединка между братьями Кличко, 45-летний Владимир спросил журналиста, готов ли тот бить своего брата.

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Почему мы не подрались с Виталием? А у вас есть брат? (Ведущий отвечает, что у него есть младший брат – Спорт 24). Вы бы били его по лицу до тех пор, пока кто-то не поднял бы вашу руку? Так что? Молчите? Я надеюсь, ваш брат сейчас нас слушает,

– цитирует Кличко Xsport.

По словам Кличко, его бою с братом, в первую очередь, препятствовало воспитание боксеров.

"Я знаю, что между родственниками есть разные отношения. Нас с братом воспитали так, чтобы мы поддерживали друг друга. Поскольку мы много путешествовали, он был моим самым близким другом. Когда ты попадаешь в новую среду, у тебя нет других друзей. Ты заводишь друзей позже, но потом переезжаешь в другие места.

В общем, он был для меня наиболее близким другом, и думаю, я для него тоже. Я мог с ним чем-то делиться, что-то делать, повторять за ним и копировать его, показывать ему, что кое-что я могу делать лучше, чем он. Дети испытывают потребности в детях. Я считаю, что весело учиться друг у друга и мотивировать друг друга переступать границы, за которые тебе страшно переступить", – резюмировал Кличко-младший.

К слову Это было довольно кроваво, – Владимир Кличко вспомнил спарринги с братом Виталием

Братья Кличко владели всеми титулами в тяжелом весе. Виталий был чемпионом мира по версии WBC, а Владимир удерживал титулы WBA, WBO, IBF. Оба завершили карьеру боксеров.



Братья Кличко / сравнительная инфографика 24 канала​