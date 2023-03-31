Более месяца небольшой городок на Киевщине находился под российской оккупацией. После освобождения Бучи весь мир увидел подлинное звериное лицо путинской России.

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Кличко: Мир открыл масштабы российского варварства

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Владимир Кличко сделал публикацию в Twitter, которой напомнил о преступлениях России. Легенда мирового бокса опубликовал видео, сделанное сразу после освобождения Бучи. На нем можно увидеть погибших мирных жителей на улицах города.

Год назад Буча была освобождена, и мир открыл масштабы российского варварства. путинская россия должна предстать перед правосудием. Никогда не забудем, никогда не простим,

– написал Кличко-младший.

Видео из Бучи 2022 года