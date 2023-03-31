Более месяца небольшой городок на Киевщине находился под российской оккупацией. После освобождения Бучи весь мир увидел подлинное звериное лицо путинской России.
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Кличко: Мир открыл масштабы российского варварства
Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Владимир Кличко сделал публикацию в Twitter, которой напомнил о преступлениях России. Легенда мирового бокса опубликовал видео, сделанное сразу после освобождения Бучи. На нем можно увидеть погибших мирных жителей на улицах города.
Год назад Буча была освобождена, и мир открыл масштабы российского варварства. путинская россия должна предстать перед правосудием. Никогда не забудем, никогда не простим,
– написал Кличко-младший.
Видео из Бучи 2022 года
- Напомним, что город Буча 33 дня находился в оккупации.
- За это время российские захватчики убили 1400 украинских граждан, в том числе 34 ребенка.
- Более 175 человек найдены в братских могилах и камерах пыток.
- Преступления в Буче совершались десантниками из 234-го полка российской армии.
- СМИ идентифицировали личность 20 преступников.