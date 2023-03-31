Понад місяць невеличке містечко на Київщині перебувало під російською окупацією. Після звільнення Бучі весь світ побачив справжнє звірине обличчя путінської Росії.

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Кличко: Світ відкрив масштаби російського варварства

Колишній чемпіон світу в надважкому дивізіоні Володимир Кличко зробив публікацію в Twitter, якою нагадав про злочини Росії. Легенда світового боксу опублікував відео, яке було зроблене одразу після визволення Бучі. На ньому можна побачити загиблих мирних жителів на вулицях міста.

Рік тому Буча була звільнена, і світ відкрив масштаби російського варварства. путінська росія повинна постати перед правосуддям. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо,

– написав Кличко-молодший.

Відео з Бучі 2022 року