"Не тот трансфер, о котором сожалею": президент ЧФР рассказал о ценности Коноплянки, несмотря на травму

С годами карьера Евгения Коноплянки пошла по наклонной. Травмы продолжают преследовать 24-летнего левого вингера, когда-то феерившего в футболке сборной Украины и того исторического Днепра.

В конце июля 2023 Евгений сменил польскую Краковию на румынский ЧФР Клуж, подписав контракт до конца июня 2025 года и возможностью пролонгации сотрудничества еще на сезон.

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Варга: Он ценный игрок, но ему очень не везло

Однако дела у украинца вообще не пошли. В текущем сезоне-2023/2024 Коноплянка только дважды выходил на футбольное поле в футболке своего нового клуба и даже не успел отличиться ни одним результативным действием. Суммарно на поле Евгений провел всего 19 минут.

Владелец ЧФР Клуж Иоанн Варга прокомментировал переход Коноплянки в его клуб, несмотря на высокую травматичность футболиста в последние годы и далеко не лучшую форму.

Однако президент румынского клуба возлагает большие надежды на 34-летнего левого вингера, несмотря на то, что он снова попал в лазарет команды. У Коно снова надрала мышца, которая выбила его из колеи.

Варга рассказал, когда ждали возвращения Евгения на футбольное поле.

Это совсем не тот трансфер, о котором я жалею. Коноплянка мне понравился, как только я его увидел. Он ценный игрок, но ему очень не повезло. Он игрок раздевалки, игрок команды. Он очень хорошо интегрировался, нравится и тренеру, и игрокам. К сожалению, у него снова надрыв мышцы. Думаю, что с зимы мы сможем рассчитывать на него на сто процентов,

– сказал президент клуба.

Поклонники футболиста с ностальгией вспоминают его игру за Днепр, где он провел лучшие свои футбольные годы. Днепровский клуб стал трамплином в европейский футбол для Коноплянки, где он, к сожалению, не смог себя полностью реализовать.

Отметим, что даже без Коноплянки ЧФР Клуж – один из лидеров чемпионата. Клуб Евгения после 12 туров идет на 2-й позиции в турнирной таблице, набрав 26 баллов. Больше всего у единоличного лидера ФКСБ – 29 пунктов.