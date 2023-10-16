Наприкінці липня 2023-го Євген змінив польську Краковію на румунський ЧФР Клуж, підписавши контракт до кінця червня 2025 року та можливістю пролонгації співпраці ще на сезон.

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Варга: Він цінний гравець, але йому дуже не щастило

Однак справи в українця взагалі не пішли. У поточному сезоні-2023/2024 Коноплянка лише двічі виходив на футбольне поле у футболці свого нового клубу та навіть не встиг відзначитись жодною результативною дією. Сумарно на полі Євген провів лише 19 хвилин.

Власник ЧФР Клуж Іоан Варга прокоментував перехід Коноплянки у його клубу, попри високу травматичність футболіста в останні роки та далеко не найкращу форму.

Однак президент румунського клубу покладає великі надії на 34-річного лівого вінгера, попри те, що він знову потрапив у лазарет команди. У Коно знову надрив м'яза, який вибив його із колії.

Варга розповів, коли чекали повернення Євгена на футбольне поле.

Це зовсім не той трансфер, про який я шкодую. Коноплянка мені сподобався, щойно я його побачив. Він цінний гравець, але йому дуже не щастило. Він гравець роздягальні, гравець команди. Він дуже добре інтегрувався, подобається і тренеру, і гравцям. На жаль, у нього знову надрив м'яза. Думаю, що із зими ми зможемо розраховувати на нього на сто відсотків,

– сказав президент клубу.

Прихильники футболіста із ностальгією пригадують його гру за Дніпро, де він провів найкращі свої футбольні роки. Дніпровський клуб став трампліном у європейський футбол для Коноплянки, де він, на жаль, не зміг себе сповна реалізувати.

Відзначимо, що навіть без Коноплянки ЧФР Клуж є одним із лідерів чемпіонату. Клуб Євгена після 12-ти турів йде на 2-й позиції у турнірній таблиці, набравши 26 балів. Більше лише в одноосібного лідера ФКСБ – 29 пунктів.