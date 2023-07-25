Лучший трансфер Румынии: владелец ЧФР в восторге от уровня Коноплянки

Переход Евгения Коноплянки в ЧФР Клуж вызвал настоящий ажиотаж в Румынии. Из-за трансфера украинской звезды не на шутку разгорелись словесные баталии между владельцами Стяуа и ЧФР.

Евгений Коноплянка отказал двум украинским клубам УПЛ (Александрии и Полесью) ради ЧФР Клуж. Следующий сезон звездный вингер проведет в составе вицечемпиона Румынии.

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Комплименты Коноплянке от владельца клуба

Одиозный президент Стяуа Джиджи Бекали подверг сомнению мастерство украинского вингера. Бизнесмен дерзко заявил, что если бы Коноплянка был хорошим игроком, то Краковия его бы не отпустила.

Ответ владельца ЧФР Клуж Нела Варги не заставил себя ждать. Он уверенно назвал Коноплянку лучшим легионером Румынии за всю историю чемпионата.

"Господин Бекали, наверное, снова чувствует, что потеряет титул. Коноплянка – лучший игрок из тех, кто когда-либо приезжал в Румынию. Он намного превосходит всех, кто был до этого.

Ему 33 года и он все еще способен играть на высоком уровне. Я надеюсь, что он проявит себя и не разочарует наши надежды.

Я считаю господина Бекали посмешищем. Я не буду комментировать трансферы Стяуа, но пусть у него не создается впечатление, что Кирикеш – более крупный игрок.

Я понимаю, что он расстроен нашими последними трансферами, но это не стоит комментировать. Мы просто занимаемся своими делами.

Я не буду говорить плохое об игроках других команд, в будущем увидим, кто сделал более удачные трансферы", – сказал Варга.

Что известно о новом клубе Коноплянки