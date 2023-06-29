Забивал испанцам: европейские клубы бросили глаз на форварда сборной Украины на Евро-2023
Источник:FootballHub
Благодаря выступлениям на молодежном Евро-2023, футболисты сборной Украины U-21 могут привлечь к себе взгляды иностранных клубов. Некоторые европейские команды уже записали украинские фамилии в свой блокнот.
Автор гола в ворота Испании Богдан Вьюнник попал на карандаш сразу четырех европейских клубов – Янг Бойз, Санкт-Галлен, Люцерн (все из Швейцарии) и Динамо Будейовице (Чехия). Наиболее известны из этого списка Люцерн и Янг Бойз.
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Под прицелом европейских клубов
Однако чешский клуб решил сыграть на опережение и уже даже сделал официальное предложение Шахтеру по 21-летнему нападающему "горняков". Динамо Будейовице хотел бы арендовать Вьюнника с правом выкупа.
В таком случае для Вьюнника это будет уже не первый зарубежный опыт. Он поиграл в Швейцарии и Австрии.
Контракт нападающего с донецким клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 350 тысяч евро. Однако Шахтер точно хочет выручить за своего питомца гораздо больше.
Пока Богдан сосредоточен исключительно на выступлениях за нашу "молодежку" на Евро-2023. Впереди команды Руслана Ротаня сверхсложный четвертьфинальный экзамен против грозной Франции. А если бы наши удержали победу над Испанией, а не ничью 2:2, то "сине-желтых" ожидал бы значительно более слабый соперник.
На молодежном Евро-2023 Вьюнник принял участие во всех трех матчах группового раунда. 19 минут Богдан получил в поединке против Хорватии и 13 минут сыграл против Румынии. А вот встреча против испанцев отыграла без замены, в которой и отличилась первым результативным действием на этом турнире.
Главное о карьере Богдана Вьюнника
- Летом 2017 перебрался из структуры Динамо и Шахтера. Является воспитанником донецкого клуба, который в 2021-м впервые присоединился к первой команде "горняков". Но уже через месяц уехал в аренду в Мариуполь, где поиграло очень много футболистов Шахтера.
- 7 апреля 2022 года вернулся из аренды в Шахтер, а уже на следующий день отправился в следующую аренду. Однако в этот раз в швейцарский Цюрих, куда возвращался в аренду еще раз.
- В целом поиграл в Швейцарии до февраля 2023 и вернулся в Шахтер. Но снова долго не задержался в расположении "горняков".
- 3 февраля этого года уехал играть в аренду в австрийский Грацер АК. Благодаря хорошим выступлениям вернется в Шахтер, где, вероятно, будет бороться за место в основе.
- За "Шахтер" Богдан уже провел 6 поединков, в которых отдал две результативные передачи. Поэтому для Вьюнника уже не будет дебюта.
- В прошлом сезоне-2022/2023 Вьюник за границей отыграл 28 матчей – один гол и два ассиста.