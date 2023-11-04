Ужасная копия Зидана: футболист Первой лиги хотел ударом головой нокаутировать арбитра - видео

Вячеслава Шевченко вывела из себя красная карточка в матче с Горняком-Спортом. Игрок Диназа решил выместить злобу на судьи.

В Первой лиге Украины прошел матч 15 тура между Горняком-Спортом и Диназом. Команды выступают в группе Б и являются потенциальными борцами за выживание, пишет 24 канал.

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Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Впрочем, запомнилась она скандальной ситуацией с игроком гостей Вячеславом Шевченко. На 64 минуте форвард Диназа получил красную карточку от арбитра Василия Файды (похоже, что за нецензурную брань).

Впрочем, Шевченко это только больше разозлило. Игрок подлетел к судье и попытался нокаутировать его "ударом Зидана", а именно головой в грудь. Так француз в финале ЧМ-2006 вырубил Марко Матерацци.

Видео скандального момента:

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Впрочем, план Вячеслава явно дал трещину, ведь рефери почти не заметил его удар, а партнеры начали его успокаивать и провожать за поле. Похоже, теперь футболисту Диназа грозит длительная дисквалификация.

Сама команда из Вышгорода идет предпоследней в группе Б и потеряла шансы на выход в чемпионскую группу. Горняк-Спорт сейчас седьмой, но расстояние от проходного места составляет аж 7 очков за три тура до финиша первого этапа.