Украинский спорт продолжает нести потери: на фронте погиб футболист Савицкий

Война не перестает забирать самых смелых. К сожалению, ужасные новости с фронта пришли про украинского футболиста Вячеслава Савицкого.

Украинский спорт понес очередную непоправимую потерю. Стало известно, что футболист Вячеслав Савицкий вернулся с фронта на щите.

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Вячеслав был мобилизован в июне 2022 года, служил наводчиком аэромобильного батальона. Он играл за любительскую команду Кудровка, которая становилась чемпионом Черниговской и Киевской областей.

8 июня, футболист погиб на Луганщине вблизи поселка Белогоровка, защищая Украину от российских захватчиков. На момент гибели ему было всего 25 лет.

Скромный, тихий, но целеустремленный и боевой парень, который всегда был готов прийти на помощь. Футбольный клуб Кудровка сочувствует родителям, родным и всем, кто знал Вячеслава,

говорится в сообщении клуба Савицкого.

Редакция сайта 24 Канала выражает соболезнования семье и близким погибшего Героя Украины. Враг обязательно ответит за все изъятые украинские жизни!