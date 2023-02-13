Начали расследование: федерация бодибилдинга собирала деньги спортсмену, поддерживающему Россию

Национальная федерация бодибилдинга Украины была вынуждена организовать внутреннее расследование после того, как на ее страницах начался сбор средств на лечение Вячеслава Макогона. Этот бывший спортсмен сейчас является поклонником России.

7 февраля на странице федерации бодибилдинга появилось сообщение о сборе средств на лечение для Вячеслава Макогона. У него диагностировали рак желудка и он перенес операцию. Поэтому его ожидало "длительное и дорогостоящее лечение".

Напомним В боях в Луганской области погиб победитель Кубка Украины по бодибилдингу Дмитрий Пидопригора

На это обратил внимание украинский блоггер и военный Анатолий Штефан, известный под позывным "Штирлиц". А причиной реакции стало то, что сам Макогон после начала российского вторжения в Украину в 2014 году остался жить на оккупированных территориях, а также часто посещал Россию. Он активно поддерживал кафиров, участвовал в их мероприятиях.

В доказательство этого он опубликовал фотографии со страницы Макогона из инстаграм, которую спортсмен после скандала успел сделать приватной. На этих фотографиях Макогон активно встречается с поклонниками российских оккупантов, сам посещает Россию. А также носит одежду с запретной в Украине советской символикой.

Из-за шквала критики через несколько дней на странице федерации бодибилдинга пост о сборе средств для Макогона убрали. А главный тренер сборной Украины и вице-президент федерации Виталий Талавера был вынужден объяснять, как это произошло. По его словам, к нему обратились родственники Макогона, которые и рассказали о его болезни. Попросили помощь в сборе средств. А о том, что Макогон поддерживает российских оккупантов на Донбассе они якобы не знали.

"Благодаря представителям Вооруженных Сил Украины, ФББУ получила информацию о фактах биографии Вячеслава Макогона, связанных с поддержкой оккупационного режима России и участие его в спортивных мероприятиях на территории страны-агрессорки. После получения вышеназванной информации на ресурсах ФББУ в социальных сетях все сообщения о сборе средств для Вячеслава Макогона были удалены. К сожалению, он больше никакого отношения к Украине не имеет", – заявил Виталий Талавера.

На этом история не окончилась. Президент ФСБУ Игорь Делиев в срочном порядке провел внеочередное заседание исполкома. По его результатам приняли решение организовать внутреннее расследование для определения всех обстоятельств ситуации с публикацией сообщения о сборе средств на лечение Вячеслава Макогона.

Кроме того, на время проведения внутреннего расследования Виталий Талавера временно отстранен от исполнения должностных обязанностей.