Диктаторы в Минске

19 декабря в Минске прошла встреча двух диктаторов. В гости к Александру Лукашенко приехал российский фюрер Владимир Путин, чтобы обсудить, в том числе, войну в Украине.

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Во время пресс-конференции самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко пошутил по поводу того, что мир настроен против него и Путина. Александра порадовало мнение, что он и президент России являются агрессорами.

Вы же знаете, что мы вдвоем являемся соагрессорами. Самые токсичные люди на планете. У нас только один спор – кто больше. Владимир Владимирович думает, что я. Я думал, что он. Приняли решение, что все равно,

заявил Лукашенко.

Карпова против Путина и Лукашенко

Это заявление возмутило футболистку сборной России Надежду Карпову. На своей странице в инстаграмме девушка разнесла двух диктаторов, назвав вещи своими именами.

Вы – у*баны, вы – мрази. Вы те, кто устроил геноцид. Вы те, кого следует судить. Вы не просто токсичны, вы е*аные фашисты, которым давно нет места в современном мире. Надеюсь, вы получите по достоинству. Ибо добро всегда побеждает зло. К черту Путлера, к черту войну,

– написала Карпова в сторону.

Отметим, что 27-летняя девушка уехала из России в 2017 году. За это время она представляла разные испанские клубы – Валенсию, Севилью, а ныне играет за Эспаньол. За сборную Карпова перестала выступать в 2019 году, сыграв за нее 24 матча (6 голов).

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Также Надежда является открытой лесбиянкой. Она совершила каминг-аут только после переезда в Испанию, ведь именно там она почувствовала, что гомосексуализм не осуждается обществом.