Диктатори у Мінську

19 грудня у Мінську пройшла зустріч двох диктаторів. В гості до Алєксандра Лукашенка приїхав російськи фюрер Владімір Путін, щоб обговорити в тому числі війну в Україні.

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Під час прес-конференції самопроголошений президент Білорусі Лукашенко пожартував з приводу того, що світ налаштований проти нього і Путіна. Алєксандра повеселила думка, що він і президент Росії є агресорами.

Ви ж знаєте, що ми вдвох є соагресорами. Найтоксичніші люди на планеті. У нас тільки один спір – хто більше. Владімір Владімірович думає, що я. Я подумав, що він. Прийняли рішення, що однаково,

заявив Лукашенко.

Карпова проти Путіна та Лукашенка

Ця заява обурила футболістку збірної Росії Надію Карпову. На своїй сторінці в інстаграм дівчина рознесла двох диктаторів, назвавши речі своїми іменами.

Ви - у*бани, ви - мразота. Ви ті, хто влаштував геноцид. Ви ті, кого слід судити. Ви не просто токсичні, ви ї*ані фашисти, яким давно немає місця в сучасному світі. Сподіваюся, ви отримаєте по заслугах. Бо добро завжди перемагає зло. До біса Путлера, до біса війну,

– написала Карпова у сторіс.

Відзначимо, що 27-річна гравчиня поїхала з Росії у 2017 році. За цей час вона представляла різні іспанські клуби – Валенсію, Севілью, а нині грає за Еспаньол. За збірну Карпова перестала виступати у 2019 році, зігравши за неї 24 матчі (6 голів).

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Також Надія є відкритою лесбійкою. Вона зробила камінг-аут лише після переїзду в Іспанію, адже саме там вона відчула, що гомосексуалізм не засуджується суспільством.