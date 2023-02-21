Вместе одержим победу над агрессором, – Ребров поблагодарил Байдена после его визита в Киев

Украинский наставник Аль-Айна Сергей Ребров прокомментировал секретный приезд Джо Байдена в столицу Украины. Легенда футбола поблагодарила президента США за поддержку.

Приезд Джо Байдена в Киев, состоявшийся 20 февраля, приятно удивил украинцев и заставил россиян впасть в истерику. Президент США встретился с Владимиром Зеленским, а его приезд был посвящен годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

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В Украине уверены, что речь, которую объявит Байден 21 февраля в Варшаве, будет иметь исторический подтекст. Такая смелость президента США означает, что Украина получит всю военную технику, которая поможет победить террористскую страну.

Ребров: Верю, что Вы и дальше будете стоять на стороне Украины

Приезд Джо Байдена в столицу Украины прокомментировал на своей странице в инстаграмме украинский наставник Аль-Айна Сергей Ребров.

Украинец поблагодарил президента США за поддержку и помощь, которые он проявляет еще с первых дней полномасштабного вторжения, которое длится почти один год.

Ребров уверен, что США во главе с Байденом никогда не бросит Украину в войне против безумных планов и действий Владимира Путина.