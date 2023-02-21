Приїзд Джо Байдена у Київ, який відбувся 20 лютого, приємно здивував українців та змусив росіян впасти в істерику.Президент США зустрівся з Володимиром Зеленським, а його приїзд бувприсвячений роковинам повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До темиБайден відвідав Київ: все, що відомо про візит президента США в Україну В Україні впевнені, що промова, яку оголосить Байден 21 лютого у Варшаві, буде мати історичний підтекст. Така сміливість президента США означає, що Україна отримає усю військову техніку, яка допоможе перемогти країну-терориста. Ребров: Вірю, що Ви і надалі стоятимете на боці України Приїзд Джо Байдена у столицю України прокоментував на своїй сторінці в інстаграмі український наставник Аль-Айна Сергій Ребров. Українець подякував президенту США за підтримку та допомогу, які він проявляє ще із перших днів повномасштабного вторгнення, яке майже триває один рік. Ребров впевнений, що США на чолі з Байденом ніколи не кине Україну у війні проти божевільних планів та дій Владіміра Путіна. Пане Президенте, від імені всіх українців, ми дякуємо Вам за Вашу нескінченну підтримку! Дуже приємно бачити, як один із найсильніших союзників України відвідує нашу столицю та продовжує зміцнювати відносини між нашими країнами, у найскладніший час історії нашої країни, яка уже рік від часу повномасштабного вторгнення Росії захищає свою незалежність і демократичні цінності вільного світу. Вірю, що Ви і надалі стоятимете на боці України! І впевнений, що разом ми здобудемо перемогу над агресором, за яку так багато наших людей вже заплатили найвищу ціну, – написав Ребров. Нагадаємо, що Ребров працює в ОАЕ, але навіть на відстані є одним із тих, хто найбільше допомагає рідній країні з-за кордону. Вже навіть складно перерахувати, скільки автівок Сергія Станіславович вже передав на передову, скільки грошей перевів на благодійні рахунки фондів. Прикладом може стати нещодавній донат від СергіяРеброва, який він зробив на рахунок благодійного фонду "Трибуна Героїв" у розмірі 100 тисяч гривень. Легенда збірної України та київського Динамо нещодавно відвідав Київ та зустрівся з військовими. Ребров є тим наставником, якого хочуть бачити біля керма збірної України. Але наразі у тренера є контракт із Аль-Айном до кінця сезону-2022/2023.