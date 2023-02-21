Приїзд Джо Байдена у Київ, який відбувся 20 лютого, приємно здивував українців та змусив росіян впасти в істерику. Президент США зустрівся з Володимиром Зеленським, а його приїзд був присвячений роковинам повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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В Україні впевнені, що промова, яку оголосить Байден 21 лютого у Варшаві, буде мати історичний підтекст. Така сміливість президента США означає, що Україна отримає усю військову техніку, яка допоможе перемогти країну-терориста.

Ребров: Вірю, що Ви і надалі стоятимете на боці України

Приїзд Джо Байдена у столицю України прокоментував на своїй сторінці в інстаграмі український наставник Аль-Айна Сергій Ребров.

Українець подякував президенту США за підтримку та допомогу, які він проявляє ще із перших днів повномасштабного вторгнення, яке майже триває один рік.

Ребров впевнений, що США на чолі з Байденом ніколи не кине Україну у війні проти божевільних планів та дій Владіміра Путіна.