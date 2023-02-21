Приезд Джо Байдена в Киев, состоявшийся 20 февраля, приятно удивил украинцев и заставил россиян впасть в истерику. Президент США встретился с Владимиром Зеленским, а его приезд был посвящен годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. К теме Байден посетил Киев: все, что известно о визите президента США в Украину В Украине уверены, что речь, которую объявит Байден 21 февраля в Варшаве, будет иметь исторический подтекст. Такая смелость президента США означает, что Украина получит всю военную технику, которая поможет победить террористскую страну. Ребров: Верю, что Вы и дальше будете стоять на стороне Украины Приезд Джо Байдена в столицу Украины прокомментировал на своей странице в инстаграмме украинский наставник Аль-Айна Сергей Ребров. Украинец поблагодарил президента США за поддержку и помощь, которые он проявляет еще с первых дней полномасштабного вторжения, которое длится почти один год. Ребров уверен, что США во главе с Байденом никогда не бросит Украину в войне против безумных планов и действий Владимира Путина. Господин Президент, от имени всех украинцев, мы благодарим Вас за Вашу бесконечную поддержку! Очень приятно видеть, как один из сильнейших союзников Украины посещает нашу столицу и продолжает укреплять отношения между нашими странами в самое сложное время истории нашей страны, которая уже год от времени полномасштабного вторжения России защищает свою независимость и демократические ценности свободного мира. Верю, что Вы и дальше будете стоять на стороне Украины! И уверен, что вместе мы одержим победу над агрессором, за которую так много наших людей уже заплатили высокую цену, – написал Ребров. Напомним, что Ребров работает в ОАЭ, но даже на расстоянии является одним из тех, кто больше всего помогает родной стране из-за границы. Уже даже сложно перечислить, сколько автомобилей Сергея Станиславовича уже передало на передовую, сколько денег перевел на благотворительные счета фондов. Примером может стать недавний донат от Сергея Реброва, сделанный им на счет благотворительного фонда "Трибуна Героев" в размере 100 тысяч гривен. Легенда сборной Украины и киевского "Динамо" недавно посетил Киев и встретился с военными. Ребров является тем наставником, которого хотят видеть у руля сборной Украины. Но пока у тренера есть контракт с Аль-Айном до конца сезона-2022/2023.