Теперь исключительно свои кадры: Рух назначил сразу двух новых главных тренеров

Виталий Пономарев стал новым главным тренером львовского коллектива. Новоиспеченному коучу не придется проходить адаптацию в команде.

Рух также не заставил себя ждать с назначением нового главного тренера команды, так как и их западноукраинский коллега ФК Львов. "Желто-черные" использовали кадры, которые уже числятся в их коллективе.

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В надежде больше атаковать

После ухода с должности белорусского коуча Леонида Кучука, львовский Рух сообщил, что новым главным тренером основной клубной команды стал Виталий Пономарев. Специалист до этого возглавлял юниорский коллектив "желто-черных", а именно возрастную группу U-19, которая в этом сезоне доходила до 1/8 Юношеской лиги УЕФА. Молодежный коллектив Руха Пономарев возглавлял с сезона 2020/2021.

что фанаты предполагают, что Виталий Пономарев сможет поставить Руху более атакующий футбол, поскольку Леонид Кучук все свое внимание сконцентрировал на защите команды.

В новоиспеченный тренерский штаб Руха вошли Иван Шуга, Виталий Романюк, Андрей Радь и Марьян Шевчук. На место Пономарева в юниорский коллектив "желто-черных" пришел Михаил Дячук-Ставицкий. Его помощники – Борис и Григорий Баранцы, тренер вратарей Юрий Шевчук.

Напомним, что львовский коллектив находится в зоне вылета, занимая 14-е место чемпионата Украины. У "желто-черных" в активе 17 очков за 17 сыгранных матчей. Рух отстает от спасительной территории всего на два балла.