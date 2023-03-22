Рух також не забарився з призначенням нового головного тренера команди, так як і їхній західноукраїнський колега ФК Львів. "Жовто-чорні" використали кадри, які уже числяться у їхньому колективі.
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В надії більше атакувати
Після звільнення з посади білоруського коуча Леоніда Кучука, львівський Рух повідомив, що новим головним тренером основної клубної команди став Віталій Пономарьов. Фахівець до того очолював юніорський колектив "жовто-чорних", а саме вікову групу U-19, яка цього сезону доходила до 1/8 Юнацької ліги УЄФА. Молодіжний колектив Руха Пономарьов очолював з сезону 2020/2021.
До новоспеченого тренерського штабу Руха увійшли Іван Шуга, Віталій Романюк, Андрій Радь та Мар'ян Шевчук. На місце Пономарьова у юніорський колектив "жовто-чорних"прийшов Михайло Дячук-Ставицький. Його помічники – Борис та Григорій Баранці, тренер воротарів Юрій Шевчук.
Нагадаємо, що львівський колектив наразі перебуває у зоні вильоту, посідаючи 14-е місце чемпіонату України. В "жовто-чорних" у активі 17 очок за 17 зіграних матчів. Рух відстає від порятункової території всього на два бала.