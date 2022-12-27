И это не Цыганков: Севилья, Бенфика и Аякс хотят подписать вингера Динамо

Ряд европейских именитых клубов заинтересован в аренде Витиньо. Бразильский полузащитник может покинуть состояние киевлян по правилу ФИФА.

В этом году большинство легионеров покинули УПЛ из-за войны, которую Россию развязало на территории Украины. Все благодаря правилу ФИФА, позволившему игрокам-иностранцам в одностороннем порядке приостанавливать контракты.

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Одним из них стал вингер Динамо Витиньо, еще в марте ушедший в аренду в Атлетико Паранаэнсе. Срок договора действует до 31 декабря, поэтому с начала 2023 бразилец должен вернуться в киевский клуб.

Однако вингер не намерен оставаться в состоянии "бело-синих". В очередь за Витиньо уже выстроились европейские клубы. Как сообщают испанские СМИ, Севилья намерена взять 23-летнего футболиста в аренду.

При этом андалусийцам еще предстоит побороться за бразильца, ведь в его услугах также заинтересованы Бенфика и Аякс. Ожидается, что Динамо ничего не заработает на этом трансфере, ведь Витиньо снова воспользуется правилом ФИФА.

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Контракт бразильца с киевлянами рассчитан до 2026 года. В Киев Витиньо переехал летом прошлого года как раз из Атлетико Паранаэнсе. За полсезона в Динамо Вингер провел 13 матчей, забив три гола.