"Отдали военный и разбежались": комментатора Евро-2024 хотели мобилизовать на улице

Спортивный комментатор Виталий Волочай рассказал историю, как его пытались мобилизовать прям на улице. Об этом он написал в своих соцсетях.

Виталий Волочай рассказал, что на улице его остановили полицейские с требованием показать документы. Впоследствии к ним подошел представитель ТЦК и выписал ему повестку.

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Комментатора Евро-2024 пытались мобилизовать

Волочая попросили показать приложение "Резерв+", что он и сделал.

Говорят: "Сейчас придет ТЦКшник". Пришел. Показал ему то же самое. Говорит: "Выписываю повестку на уточнение данных тебе". Ну говорю: "Выписывайте". Выписал, дает мне. Говорю: "А ничего, что я не подписался нигде?" Он растерялся. Говорит: "Нет, ничего, но если с нами сейчас в ТЦК поедете, мы мимо очередь проведем, и к вечеру будете мобилизованы". Говорю: "Да не, мужики, у меня работа, да и странно вы себя ведете. Намекаете на что-то". Говорят: "Ну все, сегодня до 15:00 появиться",

– рассказал комментатор.

После этого Волочай решил набрать к своему военкому, поскольку заметил странное поведение у представителей ТЦК.

"Звоню, говорю: "Так и так, люди зовут данные обновить, я кажется это уже сделал". Военком говорит: "А сфотографируй их". Говорю: "Мужики, покажите удостоверение полицейские и удостоверение ТЦК, я засниму". Отдали военный мне, и разбежались в разные стороны. Полицаи в одну, парень в форме в другую. Это какая-то новая схема? Что это было вообще?", – добавил Виталий Волочай.

Напомним, что 7 мая прямо с вокзала города Хуст забрали футболиста Николая Сираша, после чего доставили его в ТЦК.