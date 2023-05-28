Виталий Сачко смог дойти до финального матча. Украинский теннинист внимательно одолел своего оппонента.

Андреа Арнабольди (Италия) – Виталий Сачко (Украина) – 0:2 (4:6, 2:6)

Виталий Сачко пробился в финал квалификации турнира ATP Challenger. Однако самый сложный и важный матч украинца еще впереди. 24 Канал.

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Рано расслабляться

Виталию Сачку далось по силам уверенно преодолеть полуфинальный барьер Челленджера, который проходит в Виченце (Италия). Соперник Сачка в шаге от финала стал Андреа Анабольди, который в домашних стенах находился на данном турнире. Более того, соперник Виталия государств вайлд-кард от организаторов, то есть приглашение спортсмену или команде принять участие в соревнованиях, которое предоставляется организаторами вне рейтинга и отборочных соревнований. Уайлд-кард получают обычно местные спортсмены, что и произошло в случае Арнабольди.

В свою очередь украинский теннисист уверенно преодолел своего оппонента, взяв верх в двух сетах. Виталий за матч сделал три брейка, не отдав ни одной своей партии. Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. Таким образом, Сачко и смог пробиться в финал квалификации турнира ATP Challenger.

В решающем поединке украинскому теннисисту будет противостоять еще один итальянец, а именно шестой сеяный Джованни Фонио. Финалист Челленджера в свою очередь нанес поражение своему земляку Александеру Вайсу (6:2, 6:4). Дуэль финалистов датирована 29 мая. Поединки основной сетки начнутся 31 мая.

Следует напомнить, что Виталий Сачко среди тех, кто не желает даже минимально и по спортивному принципу с уважением относиться к представителям страны-агрессора. В свое время не пожал победу российскому спортсмену Андрею Чепелеву. Тогда украинец одержал уверенную победу в двух сетах над своим оппонентом.