Андреа Арнабольді (Італія) – Віталій Сачко (Україна) – 0:2 (4:6, 2:6)

Віталій Сачко пробився до фіналу кваліфікації турніру ATP Challenger. Проте найскладніший та найважливіший матч українця ще попереду, пише 24 Канал.

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Віталію Сачку далося під силу впевнено подолати півфінальний бар'єр Челенджера, який проходить у Віченці (Італія). Суперник Сачка за крок до фіналу став Андреа Анабольді, який у домашніх стінах перебував на даному турнірі. Ба більше суперник Віталія держав вайлд-кард від організаторів, тобто запрошення спортсмену чи команді взяти участь у змаганнях, яке надається організаторами поза рейтингом та відбірковими змаганнями. Вайлд-кард отримують зазвичай місцеві спортсмени, що і сталося у випадку Арнабольді.

У свою чергу український тенісист впевнено подолав свого опонента, взявши гору у двох сетах. Віталій за матч зробив три брейки, не віддавши жодної своєї партії. Тенісисти провели на корті 1 годину 10 хвилин. Таким чином Сачко і зміг пробитися у фінал кваліфікації турніру ATP Challenger.

У вирішальному поєдинку українському тенісисту протистоятиме ще один італієць, а саме шостий сіяний Джованні Фоніо. Фіналіст Челенджера у свою чергу завдав поразки своєму земляку Александеру Вайсу (6:2, 6:4). Дуель фіналістів датована на 29 травня. Поєдинки основної сітки розпочнуться 31 травня.

Варто нагадати, що Віталій Сачко серед тих, хто не бажає навіть мінімально та зі спортивного принципу з повагою ставитись до представників країни-агресора. Свого часу не потиснув перемогу російському спортсмену Андрєю Чепелєву. Тоді українець здобув впевнену перемогу у двох сетах над своїм опонентом.