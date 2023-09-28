Тренер с судейским прошлым раскритиковал ВАР, превращающий футбол Украины в "цирк"

Сезон УПЛ-2023/2024 продолжает удивлять не столько игрой, сколько спорными судейскими решениями, которые заканчиваются громкими скандалами. Главный тренер львовского Руха Виталий Пономарев высказал свое мнение относительно судейства и работы с ВАР.

Наставник "желто-черных" прокомментировал эпизод по удалению защитника "горняков" Ярослава Ракицкого в лобовой встрече Рух – Шахтер, закончившейся ничьей 1:1. Именно после красной карты для центрбека львовяне смогли сравнять счет.

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Пономарев: Сейчас боишься каждого свистка арбитра, когда он бежит в ВАР

С этим исключением не согласился и главный тренер донецкого клуба Патрик ван Леувен, заверивший, что фол его подопечного отнюдь не тянул на удаление.

Пономарев уверен, что если бы судья не просмотрел этот эпизод на повторе, то Ракицкий не закончил бы заранее игру. Однако тренер Руха, у которого есть судейское прошлое, полностью согласился с изъятием, и рассказал, что Квасница вовремя убрал ногу и ушел от серьезной травмы, которую мог нанести ему Ярослав.

Виталий Пономарев работал боковым судьей и был арбитром ФИФА. Теперь он стал тем человеком, который может комментировать и выдвигать свои претензии к своим бывшим "коллегам по свистку".

Не обошел без еще одного эпизода, когда лайнсмен увидел офсайд во время гола Пастуха, хотя ВАР промолчал. Руководитель львовского клуба не скрывает своего удивления в этом моменте с неучтенным взятием ворот.

Пономарев откровенно рассказал, что не видит в системе ВАР какого-либо спасения для арбитров и привел несколько примеров из матчей УПЛ.

Скажу честно, я не поклонник ВАР. С системой видеоповторов футбол теряет свою идентичность и зрелищность из-за постоянных остановок. Раньше футбол был жестче и ярче, а сейчас боишься каждого свистка арбитра, когда он бежит в ВАР. Были неоднозначные моменты в матче Руха с ЛНЗ, когда соперник наступил на ногу нашему игроку и в матче Оболони с Полесьем, но арбитры принимали непонятные решения после пересмотра ВАР,

– сказал главный тренер Руха.

По мнению коуча львовского клуба, работа по ВАР еще больше усложнила жизнь судьям.

"Раньше на некоторые моменты не обращали внимания, а сейчас иногда доходит до смешного: непонятные пенальти и изъятия. Поэтому я против ВАР. Можно только использовать эту систему, чтобы определять, пересек ли мяч линию ворот, этого будет вполне достаточно", – ответил Пономарев.

Ответил за смелые обвинения журналиста

Известный комментатор и журналист Игорь Цыганик мощно "проехался" по работе судей УПЛ и намекнул на то, что украинские рефери подсуждают Руху. Пономарев даже не захотел комментировать слова представителя СМИ, назвав их безосновательными обвинениями.

Мне даже не хочется комментировать его безосновательные обвинения. Чтобы кого-то винить, нужно сначала взять детей в третьем классе, воспитать их и довести до юниорских и молодежных сборных, а потом что-то говорить. Вы же сами видите, как люди реагируют на его обвинения. Цыганика не поддержал никто. Все понимают – это заказной выпад в адрес Руха,

– заявил тренер львовян.

Также Пономарев прокомментировал планы владельцев футбольных клубов УПЛ, которые хотят сделать действия судей более открытыми, чтобы комментировали спорные эпизоды после поединков.

Я не думаю, что это сильно поможет нашему футболу. Говорить можно многое, но эпизод уже сыгран. Сегодня есть решение комитета арбитров по нашему матчу с ЛНЗ, но нельзя сказать, что оно правильно,

– ответил бывший судья Пономарев.

Отметим, что Пономарев возглавил первую команду Руха в марте 2023 года и провел на поле уже 22 матча. Под его руководством Рух неплохо начало сезон УПЛ-2023/2024. После 7-ми сыгранных матчей львовяне идут на 6-м месте, набрав 12 баллов.