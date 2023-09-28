Наставник "жовто-чорних" прокоментував епізод із вилучення захисника "гірників" Ярослава Ракіцького у лобовій зустрічі Рух – Шахтар, яка закінчилась нічиєю 1:1. Саме після червоної картки для центрбека львів'яни змогли зрівняти рахунок. До теми "Відкриваємо шампанське з цього приводу": тренер Шахтаря цікаво відреагував на гру без вилучень Пономарьов: Зараз боїшся кожного свистка арбітра, коли він біжить до ВАР Із цим вилученням не погодився й головний тренер донецького клубу Патрік ван Леувен, який запевнив, що фол його підопічного аж ніяк не тягнув на вилучення. Пономарьов впевнений, що якби суддя не переглянув цей епізод на повторі, то Ракіцький би не закінчив завчасно гру. Однак тренер Руха, у якого є суддівське минуле, повність погодився із вилученням, та розповів, що Квасниця вчасно прибрав ногу та уникнув серйозної травми, якої міг завдати йому Ярослав. Цікаво! Віталій Пономарьов працював боковим суддею та був арбітром ФІФА. Тепер він став тією людиною, яка може коментувати та висовувати свої претензії до своїх колишніх "колег по свистку". Не обійшов із без ще одного епізоду, коли лайнсмен угледів офсайд під час голу Пастуха, хоча ВАР промовчав. Керманич львівського клубу не приховує свого здивування у цьому моменті із незарахованим взяттям воріт. Пономарьов відверто розповів, що не вбачає у системі ВАР якесь спасіння для арбітрів та навів декілька прикладів із матчів УПЛ.

Скажу чесно, я не прихильник ВАР. З системою відеоповторів футбол втрачає свою ідентичність та видовищність через постійні зупинки. Раніше футбол був більш жорстким і яскравішим, а зараз боїшся кожного свистка арбітра, коли він біжить до ВАР. Були неоднозначні моменти у матчі Руха з ЛНЗ, коли суперник наступив на ногу нашому гравцеві, та у матчі Оболоні з Поліссям, але арбітри приймали незрозумілі рішення після перегляду ВАР,

– сказав головний тренер Руха. На думку коуча львівського клубу, робота із ВАР ще більше ускладнила життя суддям.

"Раніше на деякі моменти не звертали уваги, а зараз інколи доходить до смішного: незрозумілі пенальті та вилучення. Тому я проти ВАР. Можна лише використовувати цю систему, щоб визначати, чи перетнув м’яч лінію воріт, цього буде цілком достатньо", – відповів Пономарьов. Відповів за сміливі звинувачення журналіста Відомий коментатор та журналіст Ігор Циганик потужно "проїхався" по роботі суддів УПЛ та натякнув на те, що українські рефері підсуджують Руху. Пономарьов навіть не захотів коментувати слова представника ЗМІ, назвавши їх безпідставними звинуваченнями.

Мені навіть не хочеться коментувати його безпідставні звинувачення. Щоб когось звинувачувати, треба спочатку взяти дітей у третьому класі, виховати їх і довести до юніорських і молодіжних збірних, а потім щось говорити. Ви ж самі бачите, як люди реагують на його звинувачення. Циганика не підтримав ніхто. Всі все розуміють – це замовний випад на адресу Руха,

– заявив тренер львів'ян. Також Пономарьов прокоментував плани власників футбольних клубів УПЛ, які хочуть зробити дії суддів більш відкритими, аби ті коментували спірні епізоди після поєдинків