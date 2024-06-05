Полная поддержка: Рух, заваливший задачу выйти в еврокубки, продлит контракт с тренером

Виталий Пономарев останется главным тренером Руха. Руководство клуба выразило полную поддержку 50-летнему специалисту после завершения сезона.

Львовский Рух подпишет новый контракт с наставником команды Виталием Пономаревым. Действующий контракт 50-летнего специалиста завершается 31 июня.

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Виталий Пономарев останется главным тренером Руха

Руководство клуба выразило полную поддержку Пономареву после завершения сезона. По общему желанию стороны решили подписать однолетнее соглашение с возможностью пролонгации еще на год.

Пономарев возглавляет Рух с марта 2023 года. До этого он тренировал юношескую команду "желто-черных". В первом сезоне сохранил для клуба место в УПЛ. А во втором сезоне финишировал на 6-м месте, не сумев выполнить задачу выйти в еврокубки.

Тренерский штаб Руха планирует начать подготовку к следующему сезону 24 июня. "Руховцы" из первой команды соберутся на базе и пройдут медосмотр. Далее начнется подготовка к новому сезону. Вторая часть сборов Руха состоится в Словении с 1 по 20 июля.