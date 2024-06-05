Львівський Рух підпише новий контракт із наставником команди Віталієм Пономарьовим. Чинний контракт 50-річного спеціаліста завершується 31 червня.

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Віталій Пономарьов залишиться головним тренером Руха

Керівництво клубу висловило повну підтримку Пономарьову після завершення сезону. За спільним бажанням сторони вирішили підписати однорічну угоду з можливістю пролонгації ще на рік.

Пономарьов очолює Рух із березня 2023 року. До цього він тренував юнацьку команду "жовто-чорних". У першому сезоні зберіг для клубу місце в УПЛ. А у другому сезоні фінішував на 6-му місці, не зумівши виконати завдання вийти в єврокубки.

Тренерський штаб Руха планує розпочати підготовку до наступного сезону 24 червня. "Рухівці" з першої команди зберуться на базі та пройдуть медогляд. Далі розпочнеться підготовка до нового сезону. Друга частина зборів Руху відбудеться в Словенії з 1 по 20 липня.