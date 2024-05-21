Португальская Бенфика начала переговоры с львовским Рухом по трансферу защитника молодежной сборной Украины Богдана Слюбика. Посредником трансфера выступает агент Олег Смалийчук.

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Бенфика пытается подписать еще одного украинца

Рассматривается несколько вариантов потенциального трансфера: часть прав на защитника останется у Руха, Слюбик еще на год останется в УПЛ на правах аренды или полноценный трансфер. От этого будет зависеть сумма потенциального перехода. Потенциальный трансфер может потянуть от 5 до 10 млн евро.

Важно. Бенфика очень довольна переходом Анатолия Трубина, поэтому внимательно следит за украинским рынком. Португальцы считают, что Слюбик способен прогрессировать и в будущем стать финансовым активом клуба.

Богдан Слюбик в нынешнем сезоне провел 28 матчей, в которых забил 4 гола. Его контракт с Рухом действует до 2027 года.

Кто такой Богдан Слюбик