Виталий Миколенко официально перешел в Эвертон

Дороги киевского Динамо и лидера команды Виталия Миколенко разошлись. Футболист перешел в английский Эвертон.

Киевляне потеряли лидера защиты

22-летний Виталий Миколенко сменил Киев на Ливерпуль. Футболист подписал контракт Эвертоном. "Ириски" информируют, что соглашение действует до 30 июня 2026 года.

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Это лишь второй клуб в карьере Миколенко. До этого игрок обороны выступал только за киевский клуб.

Виталий стал первым зимним новичком Эвертона. Футболист взял себе 19-й номер.

Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге. Английский футбол – это место, где зародилась игра, и я думаю, что он очень хорошо подойдет для моей игры. Мне 22 года, но я не чувствую себя молодым человеком. У меня есть опыт игры на европейском уровне, и я надеюсь, что буду продолжать совершенствоваться как игрок,

– сказал Миколенко.

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Карьера Миколенко в Динамо