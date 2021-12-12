Вспомнили выступление в Лиге чемпионов
Киевский клуб не смог победить Зарю и лидером уйти на перерыв УПЛ. Динамо идет вторым с отставанием в два очка от Шахтера. Болельщики хозяев в очередной раз провели акцию против Мирчи Луческу.
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Фанаты бело-синих все никак не могут смириться с назначением Мистера на должность тренера команды. Хотя этот приход к рулю произошел еще в 2020 году.
Ультрас Динамо вывесил баннер с надписью: "1 гол, 1 очко, 1 билет в Бухарест" Именно такими словами поклонники команды указали, куда следует бежать румыну из столичного клуба.
"Бело-синие" провалили борьбу в еврокубках. Групповой раунд Лиги чемпионов динамовцы завершили на последнем 4-м месте. Динамо за шесть матчей завоевало только одно очко и забило один гол, который на счету Дениса Гармаша в игре против Баварии.
Фанаты Динамо против Луческу / Фото facebook.com/druzidynamo
- Динамовцы первыми открыли счет в матче благодаря голу Виталия Буяльского. Однако уже через несколько минут Заря сравняла счет.
- Матч завершился мировой 1:1.
- Столичный клуб с 45 очками завершил первую часть сезона на втором месте.