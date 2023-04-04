Стал талисманом команды: ведущий игрок сборной Украины навестил мальчика, поборовшего рак
Источник:Официальный сайт Эвертона
Виталий Миколенко отличился хорошим делом. Левый фулбек Эвертона осчастливил юного болельщика "ирисок".
Виталий Миколенко и еще несколько игроков Эвертона посетили мальчика, поборовшего рак. 8-летний фанат стал москвой "ирисок" в огненном матче.
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Талисман жажды жизни
Футболисты Эвертона, а также Виталий Миколенко навестили юного "бойца при жизни". Мальчик стал талисманом "ирисок" в огненном поединке против Тоттенхэма (1:1), в котором были и удаление и гол на последних минутах встречи. Но прежде Гарри погостил и в раздевалке ливерпульского коллектива.
Ранее мама юного фаната написала письмо голкиперу команды Джордана Пикфорда. В нем говорилось, что Гарри увлекается Пикфордом, внимательно следил за игрой голкипера на ЧМ-2022 и продолжает следить сейчас. Английский вратарь, в свою очередь, откликнулся на письмо и сыграл с мальчиком в футбол.
Футболисты Эвертона с юным Гарри / официальный сайт "ирисок"
Сложная история жизни юного Гарри
- 8-летний Гарри долго боролся с опухолью мозга длиной 8 сантиметров.
- Врачи говорили, что стоит готовиться к худшему, но Гарри побеждает.
- 90 процентов опухоли медикам удалось удалить и парень пошел на поправку, но часть осталась и Гарри продолжил борьбу с болезнью.
- Во время лечения Гарри потерял отца (он внезапно умер в возрасте 40 лет), но смог побороть рак.