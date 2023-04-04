Стал талисманом команды: ведущий игрок сборной Украины навестил мальчика, поборовшего рак

4 апреля 2023, 17:58
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Источник:

Официальный сайт Эвертона

Виталий Миколенко отличился хорошим делом. Левый фулбек Эвертона осчастливил юного болельщика "ирисок".

Виталий Миколенко и еще несколько игроков Эвертона посетили мальчика, поборовшего рак. 8-летний фанат стал москвой "ирисок" в огненном матче.

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Талисман жажды жизни

Футболисты Эвертона, а также Виталий Миколенко навестили юного "бойца при жизни". Мальчик стал талисманом "ирисок" в огненном поединке против Тоттенхэма (1:1), в котором были и удаление и гол на последних минутах встречи. Но прежде Гарри погостил и в раздевалке ливерпульского коллектива.

Ранее мама юного фаната написала письмо голкиперу команды Джордана Пикфорда. В нем говорилось, что Гарри увлекается Пикфордом, внимательно следил за игрой голкипера на ЧМ-2022 и продолжает следить сейчас. Английский вратарь, в свою очередь, откликнулся на письмо и сыграл с мальчиком в футбол.

Футболисты Эвертона с юным Гарри / официальный сайт "ирисок"

Сложная история жизни юного Гарри

  • 8-летний Гарри долго боролся с опухолью мозга длиной 8 сантиметров.
  • Врачи говорили, что стоит готовиться к худшему, но Гарри побеждает.
  • 90 процентов опухоли медикам удалось удалить и парень пошел на поправку, но часть осталась и Гарри продолжил борьбу с болезнью.
  • Во время лечения Гарри потерял отца (он внезапно умер в возрасте 40 лет), но смог побороть рак.

 

Автор: Роман Колодрубський