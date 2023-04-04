Виталий Миколенко и еще несколько игроков Эвертона посетили мальчика, поборовшего рак. 8-летний фанат стал москвой "ирисок" в огненном матче.

Достойно внимания Банально не хватило места: Мудрик переодевается в коридоре, а не в раздевалке Челси

Талисман жажды жизни

Футболисты Эвертона, а также Виталий Миколенко навестили юного "бойца при жизни". Мальчик стал талисманом "ирисок" в огненном поединке против Тоттенхэма (1:1), в котором были и удаление и гол на последних минутах встречи. Но прежде Гарри погостил и в раздевалке ливерпульского коллектива.

Ранее мама юного фаната написала письмо голкиперу команды Джордана Пикфорда. В нем говорилось, что Гарри увлекается Пикфордом, внимательно следил за игрой голкипера на ЧМ-2022 и продолжает следить сейчас. Английский вратарь, в свою очередь, откликнулся на письмо и сыграл с мальчиком в футбол.

Футболисты Эвертона с юным Гарри / официальный сайт "ирисок"

Сложная история жизни юного Гарри