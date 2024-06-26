В матче третьего тура группового раунда чемпионата Европы 2024 между национальными сборными Украины и Бельгии (1:1) левый защитник "сине-желтых" Виталий Миколенко получил травму, пишет 24 Канал.

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Миколенко получил травму во время матча против Бельгии

На 56-й минуте Виталий Миколенко, который недавно восстановился от травмы, не смог продолжить матч из-за повреждения. Вместо него на 58-й минуте на поле вышел Александр Зинченко.

Напомним, 11 июня Миколенко получил травму в товарищеском поединке с Молдовой (4:0), из-за чего пропустил матчи с Румынией (0:3) и Словакией (2:1) на Евро-2024.

Справка. Пока неизвестно, насколько серьезная травма у Миколенко. Его состоянием явно обеспокоены в английском Эвертоне, который через месяц начнет очередной сезон в Английской Премьер-лиге.

Сборная Украины, набрав четыре очка на групповом раунде, заняла четвертое место в квартете, из-за чего не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы.