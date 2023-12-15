Миколенко получил повреждение за день до игры АПЛ: насколько серьезная травма у игрока Эвертона

Украинец стал одним из лидеров команды этого сезона, став незаменимым игроком у Шона Дайча. Однако есть возможность того, что Виталий пропустит матч против Бернли.

Зимой 2022 Виталий Миколенко перебрался из Динамо в Эвертон. За это время левый защитник успел закрепиться в основе ирисок и стать важным игроком.

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На ближайший матч против Бернли (16 декабря) Шон Дайч не сможет рассчитывать на Эшли Янга, Деле Алли, Андре Гомеша, Шеймуса Коулмена, Идриссу Гуэ и Джаррода Брантуэйта. Кроме того, под вопросом еще и участие Виталия.

Что касается Майкла Кина, он тренировался. Если не возникнет никаких проблем, он вернется в состав. У Николенко есть небольшое повреждение, но я думаю, что с ним все будет хорошо,

– рассказал Дайч.

В этом сезоне украинец отыграл уже 15 матчей за мерсисайдцев и отличился двумя голами. Сам Эвертон одержал семь побед в 16 играх АПЛ.

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Клуб должен идти десятым в турнирной таблице, но был оштрафован на -10 баллов за нарушение финансового фэйр-плей. Пока мерсисайдцы с 13 очками занимают 17 место.