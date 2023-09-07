Сборная Украины уже 9 сентября проведет встречу против сборной Англии в рамках отбора к Евро-2024. Игроки сине-желтой команды ищут рецепт успеха и сложном поединке.

Достойно внимания Только однажды удалось приручить "трех львов": история противостояний сборных Украины и Англии

Концентрация каждую секунду

Украинский защитник Виталий Миколенко попытался определить фактор, который поможет нашей главной команде одержать победу против "трех львов". Левый бек отметил, что "сине-желтые" одержали две закономерные победы над Северной Македонией (2:3) и Мальтой (1:0), и справедливо уступили в первой игре англичанам (2:0, а также то, что сейчас главная цель Украины – следующий матч против команды из Туманного Альбиона (Михаил Мудрик убеждает, что украинцы будут играть с маститым соперником только на победу ). К тому же Виталий сравнил Англию и Италию.

Каждый раз, когда я приезжаю в сборную, у меня только положительные эмоции. Рад всех видеть – и ребят, и тренерский штаб. Пока что с тренерским штабом мы матч с Англией не обсуждали, но я думаю, что с такими командами нужно иметь правильный план, который следует выполнять. Если на поле у нас будет дисциплина – все будет хорошо. Мы будем противостоять за три дня двум топ-сборным. Будет тяжело, но мы для того сюда и приехали, чтобы с ними драться. Могу лишь сказать, что итальянский футбол более дисциплинированный и тактический, а английский – крепкий в обороне и немного более индивидуален в атаке,

– сказал Миколенко.

К тому же защитник "ирисок" отметил, что старт сезона оказался для него не лучшим, поскольку у него было небольшое повреждение. Однако пока Николай находится в строю, поэтому и оказался в рядах сборной Украины. Виталий уверен, что нахожусь в хорошей функциональной готовности, а в его мысли сейчас только о сборной, а не о клубе.

Комментарий Миколенко:

Напомним. Сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице, англичане же лидируют в группе, а в спину "сине-желтым" дышит Италия. Более того, уже 12 сентября сборная Украины сойдется в громкой битве с "лазурной" командой.