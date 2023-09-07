Михаил Мудрик убежден, что сборная Украины выйдет на игру из сборной Англии в максимально боевом настроении. Статус команды из "Туманного Альбиона" ничем им не поможет, по мнению Вингера.

Достойно внимания Уничтожив оппонента в решающей игре: сборная Украины по футзалу U-19 вышла в полуфинал Евро-2023

Господин или пропал

Матч Украина – Англия, который пройдет в рамках квалификации к Евро-2024, состоится 9 сентября в польском Вроцлаве (начало встречи в 19:00). В первом поединке "сине-желтые" уступили маститому оппоненту со счетом 2:0 на переполненном "Уэмбли". Украинцы этот поединок провели достаточно бесхарактерно, поэтому англичане смогли добиться с определенной стороны легкого триумфа.

Михаил Мудрик убеждает, что теперь главная команда страны не видит других вариантов, чем выйти и продемонстрировать лучший футбол. Более того, "сине-желтые" настраивают на максимальный результат в виде трех зачетных пунктов, а не просто лелеют надежды хотя бы на мировую с "тремя львами".

Сборная Англии – победитель. Они могут думать, что возьмут 3 очка и выиграют. Это нормально. Но если ты уверен, что проигрываешь, лучше вообще не выходить на поле, особенно если ты играешь за сборную Украины. Мы тоже желаем победить. Не хотим просто отобрать очки в Англии, а жаждем себе в карман добавить эти очки, взять все три,

– сказал Мудрик.

Кстати говоря. Украинцам в игре с "тремя львами" не поможет Николай Шапаренко, которого из-за полученной травмы заменил Александр Пихаленок. У англичан ситуация с одной стороны более плачевна в этом плане, поскольку ряд ведущих футболистов Англии не сыграют против Украины, однако в "Туманном Альбионе" все же выбор исполнителей гораздо больше.

Напомним, что сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице (победа над Северной Македонией и Мальтой), англичане же лидируют в группе, а в спину "сине-желтым" дышит Италия. Более того, уже 12 сентября сборная Украины сойдется в громкой битве с "лазурной" командой.