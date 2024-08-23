Почтили событие столетней давности: Эвертон с Миколенком презентовали новую форму

Обычно футбольные клубы играют свои матчи в двух видах формы - домашней и гостевой, но на всякий случай еще одну держат в запасе. Эвертон в необычном стиле представил третий комплект экипировки на сезон-2024/2025.

Виталий Миколенко принял участие в презентации третьего комплекта формы "ирисок" на сезон-2024/2025. До этого украинский защитник присутствовал на демонстрации домашней и гостевой игровой формы.

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Эвертон ценит традиции

Компания Castore – технический спонсор "ирисок". Форма выполнена в непривычном для "мерсисадцев" стиле, цвет экипировки кремово-бежевого оттенка.

Также форма посвящена событию 100-летней давности, которая состоялась на стадионе Эвертона – Гудисон Парк. Тогда в октябре 1924 года на поле "ирисок" состоялся выставочный матч бейсбольных команд Чикаго Уайт Сокс против Нью-Йорк Джаентс.

Презентация новой формы Эвертона на сезон-2024/2025:

В первом туре нового сезона Английской Премьер-Лиги клуб Виталия Миколенко проиграл Брайтону со счетом 0:3. Следующая игра "ирисок" в Лондоне против Тоттенхэма – 24 августа, в 17:00 по киевскому времени.