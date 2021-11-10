Виталий Кличко рассказал о встрече с Путиным и что сказал бы ему теперь

Бывший чемпион мира по боксу и нынешний городской голова Киева Виталий Кличко однажды встречался с президентом России Владимиром Путиным. Путина в свое время считали большим поклонником Кличко.

Личная встреча Виталия Кличко и Владимира Путина состоялась только однажды – в 2008 году в Санкт-Петербурге на церемонии Laureus World Sports Awards. Церемония прошла 18 февраля 2008 года. Тогда Путин был еще президентом России.

По словам Виталия Кличко, он сам подошел к Путину, где между ними состоялся очень короткий разговор.

"Со спортсменами каждый может поговорить. И есть о чем поговорить. Путин не исключение", – отметил Кличко.

Читайте также Виталий Кличко рассказал о чемпионской мечте, в которой вспомнил легендарного Майка Тайсона

За что Путин обиделся на Кличко

Виталий Кличко рассказал историю, что в свое время Константин Эрнст, возглавлявший российский "Первый канал", разговаривал с Путиным через трансляцию его боя. Это произошло во время Оранжевой революции, которую в России очень не воспринимали. Боксер тогда поддерживал Виктора Ющенко. И на бой 12 декабря 2004 года в Лас-Вегасе против Дэнни Уильямса он вышел с оранжевой лентой на поясе. А после победы поднял над головой оранжевый флаг.

"После этого был неприятный разговор, по моей информации, что "решил спортивное событие превратить в политическое шоу". Это значит, что Путин смотрел поединок. Я знаю, что он за спортом внимательно следил, и не исключаю, что смотрел многие мои бои", – рассказал Виталий Кличко.

Что бы Кличко сказал сейчас Путину при личной встрече

Виталию Кличко задали вопрос о том, что бы он сказал Путину сейчас, если бы встретился с ним один на один. Перед ответом он взял длинную паузу.

"Там к морали нет смысла призывать. Он как лидер своей страны делает все в интересах России. Но эти интересы заходят за границы Украины, входят в противоречие с Украиной. Он действует исключительно в интересах увеличения российской империи, он делает все, чтобы она была сильной. Но это идет в разрез с интересами Украины и затрагивает наши национальные интересы", – ответил Кличко.