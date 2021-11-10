Особиста зустріч Віталія Кличка та Володимира Путіна відбулася лише одного разу – у 2008 році в Санкт-Петербурзі під час церемонії Laureus World Sports Awards. Церемонія відбулася 18 лютого 2008 року. Тоді Путін ще був президентом Росії.

За словами Віталія Кличка, він сам підійшов до Путіна, де між ними відбулася дуже коротка розмова.

"Зі спортсменами кожен може поговорити. І є про що поговорити. Путін не виключення", – відзначив Кличко.

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За що Путін образився на Кличка

Віталій Кличко розповів історію, що свого часу Констянтин Ернст, який очолював російський "Перший канал", мав неприємну розмову з Путіним через трансляцію його бою. Це сталося під час Помаранчевої революції, яку в Росії дуже не сприймали. Боксер тоді підтримував Віктора Ющенка. І на бій 12 грудня 2004 року у Лас-Вегасі проти Денні Вільямса він вийшов з помаранчевою стрічкою на поясі. А після перемоги підняв над головою помаранчевий прапор.

"Після цього була неприємна розмова, за моєю інформацією, що "вирішив спортивну подію перетворити в політичне шоу". Це означає, що Путін дивився поєдинок. Я знаю, що він за спортом уважно слідкував, і не виключаю, що дивився чимало моїх боїв", – розповів Віталій Кличко.

Що б Кличко сказав би зараз Путіну при особистій зустрічі

Віталію Кличко поставили питання про те, що б він сказав Путіну зараз, якби зустрівся б з ним сам на сам. Перед відповіддю він взяв довгу паузу.

"Там до моралі немає сенсу призивати. Він, як лідер своєї країни, робить все в інтересах Росії. Але ці інтереси заходять за кордони України, входять в протиріччя з Україною. Він діє виключно в інтересах збільшення російської імперії, він робить все, щоб вона була сильна. Але це йде в розріз з інтересами України та зачіпає наші національні інтереси", – відповів Кличко.