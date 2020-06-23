Британский боксер Леннокс Льюис рассказал, кого считает лучшим соперником в его карьере. Им оказался украинец Виталий Кличко, который стал последним соперником в боксерской карьере британца.

Своим мнением поделился боксер в Instagram. Бокс – вид спорта, которым жил Леннокс течение последних 42 лет, а 25 лет активно изучал его.

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Он считает, что победа над опытным боксером может принести славу и успех.

По словам боксера, он ценит Виталия и его стиль бокса. Он заставил Леннокса отдать все силы во время поединка.

Кличко – лучший среди боксеров в моей карьере. Он продолжил, чтобы проложить свой путь и стать великим чемпионом,

– заявил Леннокс.

Льюис подчеркнул, что прикоснулся к новой эпохе. Сценарий был переписан, когда чемпион в возрасте не стал препятствием на пути у молодого чемпиона.